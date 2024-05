LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | tre corridori in fuga con Affin - gruppo stabile a 1’30

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.50 Corsa che passerà a brevissimo da Termoli. 14.47 Sempresul minuto e mezzo il vantaggio di Edoardoi e Tim Van Djike (Team Visma Lease a Bike) e Thomas Champion (Cofidis). 14.44 Mancano meno di 100 chilometri alla conclusione di questa. 14.41 Si avvicinano ialla costa del Mar Adriatico che accompagnerà tutta la fine della corsa. 14.38in costante rimonta nei confronti di Edoardoi e Tim Van Djike (Team Visma Lease a Bike) e Thomas Champion (Cofidis). 14.35 In testa al plotone si alternano sempre Soudal Quick-Step e Lidl-Trek. 14.32 Adesso il distacco si è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 14.11 Thomas Champions (Cofidis) è il primo a passare al traguardo volante. 14.07 Siamo nell’imminenza del traguardo volante di Casacalenda. 14.04 Si mettono in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 14.35 In testa al plotone si alternano sempre Soudal Quick-Step e Lidl-Trek. 14.32 Adesso il distacco si è stabilizzato poco sopra il minuto e mezzo, gruppo che ...

La DIRETTA LIVE dell’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , che oggi propone la Foiano Di Val Fortore – Francavilla al Mare di 207 chilometri. Tutti gli aggiornamenti per una giornata che sembra fatta su misura per i velocisti del gruppo, che ...

Giro d'Italia, Cassani: "Tiberi il corridore che aspettavamo, può andare sul podio" - Così all'Adnkronos Davide Cassani, ex ct della nazionale italiana di ciclismo, in merito all'ottimo Giro d'Italia, corso fin qui, dal 22enne ciociaro Antonio Tiberi, "Al momento è quinto in ...

In Bosnia sta andando in onda la serie seguitissima sull'Italia - ...Bosnia Erzegovina (BHT1) la nuova stagione del programma "In giro ...(BHT1) la nuova stagione del programma "In giro per l'Italia", ... sviluppata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, con gli ...