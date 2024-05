LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Milan cerca il riscatt - si parte alle 12 15

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’undicesimadel. Una giornata probabilmente dedicata ai velocisti, ma finora nulla è andato per scontato in questa Corsa Rosa e potrebbe anche andare in porto la fuga. Saranno 207 i chilometri da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare. Le difficoltà altimetriche sono praticamente tutte concentrate nella prima, con il GPM di terza categoria di Pietracatella (8,4 km al 5,4%). Poi qualche sali e scendi passando per il traguardo volante di Casacalenda e una secondacompletamente ...