LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | in tre in fuga con Affin - il gruppo controlla a 2’15

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.11 Thomas Champions (Cofidis) è il primo a passare al traguardo volante. 14.07 Siamo nell’imminenza del traguardo volante di Casacalenda. 14.04 Si mettono in testa adesso Lidl-Trek, Team Jayco AlUla e Soudal Quick-Step. 14.00 Vantaggio adesso che sale a 2’18”: ilmantiene stabile il gap e tiene sotto controllo i fuggitivi. 13.55: Ilha aumentato l’andatura e si è allungato. Il vantaggio dei fuggitivi è di due minuti. 13.50: Mancano 145 chilometri al traguardo di Francavilla al Mare. 13.44: Simon Geschke (Cofidis) si è preso il punto restante nel GPM di Pietracatella, guidando il. 13.40: Ilha un ritardo di due minuti e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 13.05: Si sta per avvicinare la salita di Pietracatella (8.4km à 5.4%). Da capire se alcune squadre cercheranno di fare un’andatura importante per provare a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 13.26: A 160 chilometri dal traguardo i tre fuggitivi hanno oltre due minuti e mezzo di vantaggio. 13.21: Al momento l’andatura del gruppo sulla salita della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 14.00 Vantaggio adesso che sale a 2’18”: il gruppo mantiene stabile il gap e tiene sotto controllo i fuggitivi. 13.55: Il gruppo ha aumentato l’andatura e si è ...

Ciclismo, Cassani: "Tiberi il corridore che aspettavamo, può andare sul podio" - Così all'Adnkronos Davide Cassani, ex ct della nazionale italiana di ciclismo, in merito all'ottimo Giro d'Italia, corso fin qui, dal 22enne ciociaro Antonio Tiberi, "Al momento è quinto in ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 11a tappa Foiano di Val Fortore - Francavilla: tre in fuga, Pogacar dietro - In questa seconda settimana del Giro d'Italia si attende qualche sorpresa in più. Si riparte dalla tapa di oggi, 15 maggio, la Foiano di Val Fortore - Francavilla pari a 207 km che attraversa l'Abruzzo . La frazione di oggi 15 ...