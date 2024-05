LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | in tre in fuga con Affin - il gruppo controlla a 1’30

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.35 In testa al plotone si alternano sempre Soudal Quick-Step e Lidl-Trek. 14.32 Adesso il distacco si è stabilizzato poco sopra il minuto e mezzo,che ha in pugno la corsa e arrivo che sarà quasi inevitabilmente in volata. 14.29 I corridori ora stanno affrontando la discesa dopo la fase di sali e scendi iniziale. 14.24 Intanto gira voce che ci sia un virus inpiuttosto potente che potrebbe aver contagiato Pogacar (Rai Sport). 14.19 Edoardoi e Tim Van Djike (Team Visma Lease a Bike) e Thomas Champion (Cofidis) sono sempre in. 14.15 In questa fase ilha ricucito qualcosa e si è portato a 1’40” dai ...

14.11 Thomas Champions (Cofidis) è il primo a passare al traguardo volante. 14.07 Siamo nell'imminenza del traguardo volante di Casacalenda. 14.04 Si mettono in ...

Giro d'Italia, Cassani: "Tiberi il corridore che aspettavamo, può andare sul podio" - Così all'Adnkronos Davide Cassani, ex ct della nazionale italiana di ciclismo, in merito all'ottimo Giro d'Italia, corso fin qui, dal 22enne ciociaro Antonio Tiberi, "Al momento è quinto in ...

