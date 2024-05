LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | continua la fuga con Affin - gruppo a due minuti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.00 Vantaggio adesso che sale a 2’18”: ilmantiene stabile il gap e tiene sotto controllo i fuggitivi. 13.55: Ilha aumentato l’andatura e si è allungato. Il vantaggio dei fuggitivi è di due. 13.50: Mancano 145 chilometri al traguardo di Francavilla al Mare. 13.44: Simon Geschke (Cofidis) si è preso il punto restante nel GPM di Pietracatella, guidando il. 13.40: Ilha un ritardo di duee quaranta secondi dalla. Difficile che i tre riescano ad arrivare al traguardo, ma le squadre dei velocisti non si dovranno distrarre. 13.36: C’è stata un forte ...

12.38: Tutte le maglie del Giro d'Italia 2024 The jerseys wearers for Stage 1?1?: @Tamaupogi (UAD)@MilanJonathan_ (LTK)@Tamaupogi (UAD) – worn by ...

13.05: Si sta per avvicinare la salita di Pietracatella (8.4km à 5.4%). Da capire se alcune squadre cercheranno di fare un'andatura importante per provare a ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 11a tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla: occasione per velocisti in Abruzzo, Pogacar in Maglia Rosa - In tempo reale 11a tappa del giro 2024, in programma oggi 15 maggio. Nuovo ritiro eccellente, mentre Tadej Pogacar si conferma ancora in Maglia Rosa ...

