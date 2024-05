LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguard - terzetto di testa con Affini nel mirino del gruppo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.53 Stabile sui quaranta secondi il vantaggio di, Thomas e Van Dijke. Mentre insi alternano al lavoro Soudal Quick-Step, Lidl-Trek e Team Jayco AlUla. 15.51 Una variabile di questa volata potrebbe essere Fabio Jakobsen, con l’olandese che dopo una prima parte didecisamente negativaè rimasto ine finalmente potrà provare a fare lo sprint. 15.48 Questo invece il passaggio all’Inter. Results of the #Interat San Salvo Marina: @ChampionThomas8 (COF)@edoardo(TVL) Tim Van Dijke (TVL)#dItalia @saraassicura ...

(Adnkronos) – “Tiberi è l’uomo che il ciclismo italiano aspettava. E’ un corridore da corse a tappe, perché è completo: va forte in salita e va forte anche a cronometro. In più ha dimostrato personalità, è stato l’unico che ha provato a dare ...

15.27 Thomas Champion passa in testa anche al traguardo volante (Inter Giro ) di San Salvo Marina. 15.25 Meno di 70 chilometri all'arrivo di Francavilla al ...

Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Martinsicuro - Fano. I corridori alla prova dei muri - La dodicesima tappa del Giro d'Italia 2024 è la Martinsicuro - Fano. La lunghezza è di 193 km ed è classificata come una tappa 3 stelle. Dislivello 2.100 metri. Una frazione che si svilupperà lungo la costa adriatica e che ...

Martinsicuro si prepara ad accogliere il Giro d'Italia: ecco le modifiche alla viabilità - Martinsicuro. Martinsicuro è pronta per la grande festa del Giro d'Italia, che andrà in scena domattina. Oggi gli operai sono impegnati negli ultimi ritocchi e nella pulizia del nuovo lungomare nord della cittadina, terminato giusto in tempo per accogliere i ...