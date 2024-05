LIVE Atletica - Meeting Savona 2024 in DIRETTA | attesa per Fabbr - Furlani e Dosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’edizione 2023didileggera. Ildisi preannuncia altamente spettacolare, con una parata di stelle davvero rimarchevole. L’appuntamento è dalle ore 15.45 alle ore 19.00 circa allo Stadio Fontanassa della località ligure per il tradizionale Memorial Ottolia, dove vedremo all’opera diversi big dell’italiana. La copertina è per Leonardoi, che lo scorso 1° maggio ha gettato il peso a 22.88 metri: miglior prestazione mondiale stagionale, ad appena tre centimetri dal record italiano e settimodi tutti i ...