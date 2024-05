LIVE Atletica - Meeting Savona 2024 in DIRETTA | attesa per Fabbr - Furlani e Dosso Gare dalle 15 45

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’edizione 2023didileggera Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’edizione 2023didileggera. Ildisi preannuncia altamente spettacolare, con una parata di stelle davvero rimarchevole. L’appuntamento èore 15.45 alle ore 19.00 circa allo Stadio Fontanassa della località ligure per il tradizionale Memorial Ottolia, dove vedremo all’opera diversi big dell’italiana. La copertina è per ...