LIVE Atalanta-Juventus 0-1 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA | palo di Lookman!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78?didalla distanza con il sinistro. 76?tutta in avanti per l’ultimo arrembaggio. 74? Rete in fuorigioco di Vlahovic. 72? Miranchuk di piatto manda alto sopra la traversa. 70? Fuori Chiesa e dentro Yildiz nella. 68? Pronto ad entrare Yildiz nella. 66? Tiro di Koopmeiners murato dalla difesa bianconera. 64? Fuori De Roon, dentro Toloi nell’. 62? Vlahovic dopo una grande azione spreca su Carnesecchi. 60? Fuori Nicolussi, dentro Miretti nella. 58? Fuori Hien, Zappacosta e Pasalic, dentro Hateboer, Miranchuk e Scalvini nell’. 56? Botta alla testa per Iling, borsa del ghiaccio per l’inglese. 54? Colpo di testa di ...