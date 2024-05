LIVE Atalanta-Juventus 0-1 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA | Koopmeiners sfiora il pareggio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Fuori Hien, Zappacosta e Pasalic, dentro Hateboer, Miranchuk e Scalvini nell’. 56? Botta alla testa per Iling, borsa del ghiaccio per l’inglese. 54? Colpo di testa diche non trova la porta. 52? Possibile rigore non concesso alla, c’è il tocco su Vlahovic ma per il VAR non è rigore. 50? Lookman dallail secondo palo. 48? Entra Touré, fuori De Ketelaere nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 21.51che parte arrembante e trova il gol con Dusan Vlahovic,che soffre senza lo squalificato Scamacca al centro dell’attacco. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,...