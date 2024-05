LIVE Atalanta-Juventus 0-1 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA | Gatti vicino al raddoppio!

Leggi tutta la notizia su oasport

39? Cambiaso con il sinistro dalla distanza manda alto. 37? Cross di Vlahovic bloccato da Carnesecchi. 35? De Ketelaere dalla distanza manda alto. 33? Partita che vive delle fiammate delle due squadre. 31? Tiro di Nicolussi Caviglia deviato dalla difesa bergamasca. 29? Ruggeri cross in mezzo, Bremer anticipa gli inserimenti atalantini. 27? Possesso palla prolungato dell'. 25? Danilo anticipa Lookman di testa. 23? Passaggio di De Ketelaere che non trova compagni in area di rigore. 21? Non assegnato un corner a Vlahovic nonostante il tocco atalantino, riparte l'. 19? Rabiot non controlla il pallone in area di rigore. 17? Ammonito Hien, fallo su Chiesa in ripartenza. 15? Pasalic in ritardo su Nicolussi, nessun ammonizione. 13? Bremer prova a continuare nonostante ...