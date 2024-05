LIVE Atalanta-Juventus 0-1 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51che parte arrembante e trova il gol con Dusan Vlahovic,che soffre senza lo squalificato Scamacca al centro dell’attacco. A tra poco per il secondo! 45?il0-1. 43? Gatti respinge il tiro di Pasalic a botta sicura. 41? Cross sbagliato da Rabiot. Para Carnesecchi. 39? Cambiaso con il sinistro dalla distanza manda alto. 37? Cross di Vlahovic bloccato da Carnesecchi. 35? De Ketelaere dalla distanza manda alto. 33? Partita che vive delle fiammate delle due squadre. 31? Tiro di Nicolussi Caviglia deviato dalla difesa bergamasca. 29? Ruggeri cross in mezzo, Bremer anticipa gli inserimenti atalantini. 27? Possesso ...