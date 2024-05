LIVE Atalanta-Juventus 0-1 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA | Dusan Vlahovic sblocca la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Rabiot non controlla il pallone in area di rigore. 17? Ammonito Hien, fallo su Chiesa in ripartenza. 15? Pasalic in ritardo su Nicolussi, nessun ammonizione. 13? Bremer prova a continuare nonostante un problema muscolare. 11?che prova ad alzare il baricentro. 9? Gatti di testa sfiora il raddoppio. 7? Iling con il sinistro mette in mezzo, Djimsiti anticipa. 5? Goooooooooooooooooooooool,, verticale di Cambiaso perfetta per il serbo che vince duello con Hien trovando una bellissima rete di destro,0-1. 3? Lancio troppo lungo di Bremer per McKennie. 1? Inizia la! 20.55 Ingresso in campo dei calciatori. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei ...