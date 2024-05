L' Italia ha finito i soldi | ecco i dati che fanno litigare il governo Meloni

Nel 2024 gli italiani vedranno andare in fumo circa 83 miliardi di euro dei loro contributi. Tanto, infatti, il nostro Paese dovrà spendere per gli interessi sul suo debito pubblico, che invece di contrarsi, continua a salire, nonostante un lieve ...

Il generale Paolo Capitini: "La guerra in Ucraina ha dimostrato che in caso di un conflitto simmetrico e convenzionale un esercito professionale non regge a lungo. In questa prospettiva ripensare a parole antiche come 'mobilitazione', o 'guardia ...