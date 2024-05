L’Isola dei Famosi cambia giorno | quando va in onda la prossima puntata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'Isola deicome il Grande Fratello. E, almeno per questa volta, non si parla del tasso di trash - che comunque rimane altissimo -, ma degli spostamenti all'interno del palinsesto Mediaset. Già perché il surviving show condotto da Vladimir Luxuriaancoradi messa in. In principio erano i due appuntamenti settimanali di lunedì e giovedì, poi solo lunedì e ora ecco un nuovo cambio. La cui motivazione alla base è essenzialmente quella di cercare di racimolare qualcosa in più rispetto agli ultimi deprimenti risultati: ormai l'Isola deinon riesce nemmeno a sfiorare il 17% di share. Numeri che rendono bene l'idea di una stagione di bassissimo profilo e che molto probabilmente porterà Vladimir Luxuria ad essere la prima "vittima" eccellente di questa debacle. La ...