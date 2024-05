L’indagine italiana | l’Operazione FashionMirror di Yarix

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La maxi-inchiesta che ha visto unire le forze tre importanti testate giornalistiche del Vecchio Continente (Die Zeit, Le Monde e The Guardian) è figlia del lavoro condotto della società tedesca di consulenza per la sicurezza informatica Security Research Labs. Ma a porre le basi per questa indagine approfondita è stata una realtàche già nel gennaio del 2023 aveva pubblicato i risultati del suo lavoro:, condotta team di Cyber Threat Intelligence di, la divisione Digital Security di Var Group. Proprio da lì è iniziato tutto. Dalla scoperta di questa galassia di siti fake shop che avevano un’origine comune (la Cina) e che truffavano gli utenti online attraverso varie modalità: dal mancato invio dei prodotti (di marca) acquistati, all’invio di prodotti contraffatti, fino al furto ...

Pnrr, per la scuola speso il 17% dei fondi. Fondazione Agnelli: "Dati preoccupanti" - ...il piano che rivoluzionerà le scuole e l'istruzione italiana come ...di soldi (che ci sono e anche in abbondanza) quanto per l'eterna ... È quello che emerge dall'indagine "Il Pnrr per la scuola e l'...

Toti, il caso antibiotico. Ecco Cernobyl, il podcast di Tommaso Cerno - L'indagine genovese che ha portato all'arresto ai domiciliari del governatore Giovanni Toti è la prima inchiesta 'ad ampio spettro' della storia giuridica italiana. Un caso - antibiotico.