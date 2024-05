L’inchiesta Fake onlus Scatta il maxi risarcimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per un danno erariale di 5 milioni di euro, provocato alle Prefetture di Lodi, Parma e Pavia,un. Proseguono infatti le misure conseguenti aldel 2019 “”. Gli indagati erano stati accusati penalmente di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. Accertamento che vedeva al centro una presunta gestione economica illecita, da parte di alcuneche si occupano di accoglienza dei migranti, per presunti profitti illeciti per milioni di euro. Tutto era partito da una segnalazione della Banca d’Italia, la cui Unità di informazione aveva portato all’attenzione una "operazione sospetta" su un conto corrente: con consistenti prelevamenti di contante, disposizioni di bonifico, traenze di assegni bancari e ...