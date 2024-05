L’impressionante video dell’assalto al furgone penitenziario con l’evasione di Mohamed Amra

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le impressionanti immagini dell'assalto alche trasportava il detenuto(detto “la mosca”) in Francia ripreso dalla telecamera di sorveglianza del casello autostradale di Incarville. Almeno 2 agenti sono stati uccisi e altri 3 sono rimasti feriti e il detenuto è fuggito con gli assalitori. Per rintracciarli è stato attuato un piano speciale.

Trent'anni, originario del quartiere di La Sablière, a Rouen, con precedenti per furto e traffico di stupefacenti e un'accusa di omicidio. Questo il profilo di Mohamed Amra , conosciuto con il soprannome di "La Mouche" (la mosca), il detenuto in ...

