Liguria - i fratelli Testa tirano in ballo la dem Vincenzi | anche lei chiedeva i voti alla comunità dei riesini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lo hanno ribattezzato con eccessiva disinvoltura il “sistema Toti”. ma secondo gli avvocati degli indagati tuttinodei. Perché i partiti chiedono, è in fondo quello il loro. E tutti si rivolgevanofortedei genovesi originari di Riesi (Caltanissetta).a lorola dem Marta, ex sindaca di Genova. Per dimostrarlo, ed allontanare da sé il sospetto di corruzione elettorale con la finalità mafiosa a favore del gruppo politico di Toti in cambio di alcuni posti di lavoro, Italo Maurizio(indagato con il gemello Arturo Angelo) non ha risposto alle domande del gip ma ha depositato agli ...