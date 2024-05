Liceo ‘Giannone’ e dal Comprensivo ‘Alighieri’ di Caserta - domani l’anteprima di ‘Antigone’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo donne, ricordalo, non possiamo batterci con gli uomini“. Parte da questa frase di Ismene ad Antigone il momento dell’azione: violare la legge imposta da Creonte e difendere il loro fratello Polinice (che, ucciso da traditore nell’assedio della città di Tebe, sarà condannato a non ricevere sepoltura). Non è solo lotta contro una legge ingiusta, ma l’affermazione della dignità di donna nei confronti di un potere che denigra, a più riprese, il suo essere donna. Le stesse premesse muovono la webserie Antigone – presentata, in anteprima nazionale,alle 19.15 presso l’Auditorium Provinciale di– riscritta e riletta dagli allievi del“Pietro Giannone” – diretto dalla dirigente scolastica Marina Campanile – e dall’Istituto“Dante Alighieri” – diretto dalla ...