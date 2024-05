Licenziamento per malattia - non si può mandare via chi ha una di queste patologie | l’elenco

(Di mercoledì 15 maggio 2024)per: ecco le regole e le tutele per i lavoratori nell’ambito giuridico del lavoro Nel contesto giuridico del lavoro, al datore di lavoro è generalmente proibito porre fine al rapporto di lavoro di un dipendente a causa di. Tale prescrizione mira a prevenire atti discriminatori, garantendo al dipendente il diritto alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro in caso diillegittimo. Leprotette che impediscono ilper motivi di saluteTuttavia, esistono eccezioni in cui ilperè giustificato, come nel caso del periodo di comporto. Il periodo di comporto rappresenta una finestra temporale durante la quale il datore di lavoro non può licenziare un dipendente per ...

Nata a Genova nel 1984, Alice Arcuri proviene da una famiglia di medici da cinque generazioni, sognava di diventare cardiochirurga. Ha praticato scherma a livello agonistico fino ai 14 anni per poi dedicarsi dopo la laurea in Lettere al teatro, ...

Epatologia, l’Omceo di Agrigento dedica due giornate di studio per promuovere prevenzione e cura - Epatologia, l’Omceo di Agrigento dedica due giornate di studio per promuovere prevenzione e cura - Si intitola “Strategie di implementazione in Epatologia: dalla medicina basata sulle evidenze alla buona pratica clinica” il convegno promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omc ...

Mip-C, nuova malattia associata al Covid: 8 decessi registrati dallo studio. Bassetti: «Prima volta che ne sento parlare» - Mip-C, nuova malattia associata al Covid: 8 decessi registrati dallo studio. Bassetti: «Prima volta che ne sento parlare» - Nonostante la pandemia Covid sia ormai passata, la scia del virus Sars-CoV-2 colpisce ancora. Un gruppo di ricercatori internazionali ha scoperto una nuova condizione che può svilupparsi ...

Far convivere ricerca, assistenza e cura in sistema sotto finanziato: convegno a Cosenza - Far convivere ricerca, assistenza e cura in sistema sotto finanziato: convegno a Cosenza - La Fondazione Lilli Funaro, nel ventesimo anno di attività, prosegue il suo lavoro con il XVIII Convegno scientifico, intitolato “ Come far convivere ricerca, assistenza e cura in un sistema sottofina ...