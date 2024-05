L’IA si trasforma in assistente personale - ma il futuro non deve essere una distopia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Her, Lei. Una sola parola, lapidaria, a commento dell’annuncio di GPT-4o, il nuovo modello di OpenAI, lanciato lo scorso lunedì in diretta da San Francisco. L’ha twittata Sam Altman, il numero uno dell’azienda statunitense.Il riferimento è al film del 2012 di Spike Jonze. Quello, per capirci...