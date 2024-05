L' euro è stabile - a 1,0824 dollari

Angelina Mango , si è da pochissimo conclusa l’esperienza all’Eurovision 2024, dove dopo due esibizioni strepitose, la cantante ex Amici di Maria De Filippi ha conquistato il settimo posto con “La noia”, il brano con cui ha vinto l’ultimo Festival ...

Angelina Mango è in gara all'Eurovisione e da Amici anche Giulia Stabile fa il tifo per lei: ecco il tenero messaggio sui social per sopportare la cantante.