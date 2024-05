Letizia di Spagna - regina del taglio e cucito Se l' abito diventa un top

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il top color fragola indossato dallain occasione della sua ultima uscita pubblica? Non esiste. O meglio, in origine era un, abilmente tagliato per dargli una nuova vita. Il fashion art attack è servito

La principessa Carolina ha partecipato all'International Bouquet Competition al The Garden Club del Principato di Monaco e ne ha approfittato per sfoggiare un look floreale in pieno stile primaverile: ecco tutti i dettagli.Continua a leggere

La regina Camilla è tornata a ricicla re e ha puntato tutto sul suo abito preferito, quello con la stampa pavone . Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo ha abbina to a una borsa di lusso.Continua a leggere

Meryl Streep regina della cerimonia di apertura di Cannes - Meryl Streep regina della cerimonia di apertura di Cannes - Roma, 15 mag. (askanews) - E' stata lei, Meryl Streep, la regina della cerimonia di apertura della 77. edizione del festival di cinema di Cannes. L'attrice americana, in abito bianco, di fronte a una ...

Come lo Ying e lo Yang, le due attrici over 60 catalizzano l’attenzione della prima serata del Festival - Come lo Ying e lo Yang, le due attrici over 60 catalizzano l’attenzione della prima serata del Festival - Attenti a quelle due: Meryl Streep e Jane Fonda si fanno notare sul Re Carpet regalando lezioni di stile over 60 a Cannes 2024.

Cannes 77, Meryl Streep diva in total white e Heidi Klum in rosso: i look del primo red carpet - Cannes 77, Meryl Streep diva in total white e Heidi Klum in rosso: i look del primo red carpet - Inaugurato il Festival di Cannes 2024 con il film Il secondo atto di Quentin Dupieux - e sotto il segno del femminismo -, è tempo di dare inizio anche alle sfilate del glamour sul red carpet. Nella pr ...