L’esercito ucraino annuncia il ritiro da alcune aree della regione di Charkiv

(Di mercoledì 15 maggio 2024), in difficoltà lungo la linea del fronte, hato il 15 maggio ildadi, nel nordest dell’Ucraina, dove la settimana scorsa la Russia ha lanciato un’offensiva di terra. Leggi

