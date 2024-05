Leonardo Fabbri piange | Alessandro Andrei significa tutto - sono cresciuto nella sua ombra Con facilità oltre i 22 e mezzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha tuonato in maniera perentoria al Meeting di Savona, gettando il peso a 22.95 metri. Il vicecampione del mondo ha così siglato il nuovo record italiano, migliorando di quattro centesimi la storica bordata chefirmò nel 1987. L’allievo di Paolo Dal Soglio ha accarezzato la fettuccia dei 23 metri ed è diventato il quinto uomo della storia ad andare così lontano, facendo capire di avere tutte le carte in regola per puntare al risultato di lusso alle Olimpiadi di Parigi 2024.ha palesato tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Ci siamo abbracciati con Zaynab ed è stato bellissimo. Finalmente mipreso questo record provinciale (scherza, n.d.r.)veramente contento, ho visto ...