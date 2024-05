L’enigma della Gioconda | le Alpi oppure Caprona? Battibecco tra gli esperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pisa, 15 maggio 2024 – Quale paesaggio si dipana alle spalle deltico sorrisoMonnalisa dipinta da Leonardo da Vinci? Ledi Leccola campagna toscana con la nostra antica torre di? Ebbene, glidi storia dell’arte non trovano l’accordo. Così come nelle trame avvincenti di un libro di Dan Brown, il mistero di ciò che si dipana dietro il voltoè al centrodiatriba. Il dibattito si è acceso di nuovo dopo un’intervista rilasciata al quotidiano inglese "The Guardian" da Ann Pizzorusso. Geologa e storica dell’arte rinascimentale – che vive e lavora tra l’Italia e New York –, Pizzorusso sostiene che il capolavoro custodito al Louvre di Parigi raffigurerebbe una zona di Lecco, per ...