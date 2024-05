(Di mercoledì 15 maggio 2024)tra leè un’espressione comunissima. Ha però definito tecnicamente una forma di scrittura che, verso l’alto del potere, mettesse al riparo dalla persecuzione, e verso il basso della gente, la risparmiasse da verità troppo gravi o rischiose. Oggi lingua scritta e parlata vogliono essere così esplicite e ostentate che l’esegesi della scrittura fra lesembra superata. Ci sono però fattori potenti che la rimettono in auge. Il primo è lo spirito del complotto, che soffia forte, e spinge lettrici (meno) e lettori (più, i più stupidi) a diffidare delle, che sono quelle, e a intuire il vero significato taciuto, occultato o cifrato nelfra una riga e l’altro. Anche lo spirito dell’indiscrezione soffia forte: non solo nella scrittura e nella lettura, ma ...

Leggere fra le righe. Lo spazio bianco tra parole nere rivolto a interlocutori insospettabili - Leggere fra le righe. Lo spazio bianco tra parole nere rivolto a interlocutori insospettabili - Oggi lingua scritta e parlata vogliono essere così esplicite e ostentate che l’esegesi della scrittura fra le righe sembra superata. Ci sono però fattori potenti che la rimettono in auge ...

"Lista veterana, fedele a Bellelli e ora a Righi. Puntiamo su verde, sport diffuso e viabilità" - "Lista veterana, fedele a Bellelli e ora a Righi. Puntiamo su verde, sport diffuso e viabilità" - La lista civica Carpi 2.0 si presenta alle elezioni amministrative per la terza volta, puntando sul centro e sulla Democrazia Cristiana. Con 19 candidati e un programma incentrato sul ruolo delle donn ...

Juventus Next Gen, verso i Playoff: TUTTO sulla Casertana - Juventus Next Gen, verso i Playoff: TUTTO sulla Casertana - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, presenta un focus sulla Casertana, prossima avversaria della Next Gen ai Playoff di Serie C. Due vittorie, due pa.