Legge bavaglio grave limite all’informazione - intercettazioni necessarie per le indagini | le opinioni degli elettori dopo lo scandalo Liguria

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laè “unalla libertà di informazione dei cittadini”, le“sonoper le” e la loro diffusione sui media deve restare consentita. A dirlo è la maggioranzaitaliani, rispondendo a un sondaggio realizzato dall’istituto Demopolislodi corruzione inche ha portato all’arresto del governatore Giovanni Toti. La prima domanda della rilevazione è sulla percezione della contiguità tra politica e affari nel nostro Paese: negli ultimi vent’anni è aumentata per il 35% del campione ed è diminuita secondo il 9%, mentre per la maggioranza, il 48%, è rimasta come prima. Il secondo quesito riguarda la ...

Flash mob contro la legge bavaglio , Alessandra Costante segretaria generale della FNSI: “Su questa battaglia non ci fermeremo. Si è aperto con un Flash mob contro la legge bavaglio , quella nata dall’emendamento Costa, l’ultimo in contro dedicato al ...

l’Italia perde cinque posizioni in un anno nella classifica mondiale della libertà di stampa stilata dalla ong Reporter Senza Frontiere (Reporters Sans Frontieres). Il nostro Paese esce dalla fascia in cui si trovano le democrazie più sviluppate ...

l’Italia perde cinque posizioni in un anno nella classifica mondiale della libertà di stampa stilata dalla ong Reporter Senza Frontiere (Reporters Sans Frontieres). Il nostro Paese esce così dalla fascia in cui si trovano le democrazie più ...

Guerra Ucraina Russia, capo intelligence di Kiev: "A Kharkiv situazione al limite" - Guerra Ucraina Russia, capo intelligence di Kiev: "A Kharkiv situazione al limite" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, capo intelligence di Kiev: 'A Kharkiv situazione al limite' ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Mosca: “Avanziamo a Vovchansk, si combatte in città”. Putin in Cina il 16 e 17 maggio. Biden firma una legge per vietare le importazioni di uranio russo.

Kara-Murza, la Corte suprema russa conferma la condanna a 25 anni di reclusione - Kara-Murza, la Corte suprema russa conferma la condanna a 25 anni di reclusione - Kara-Murza, la Corte suprema russa conferma la condanna a 25 anni di reclusione per il giornalista dissidente.