Lega Pro - playoff Nazionali | quattro successi in trasfert - pareggia solo il Benevento

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella gara di andata del primo turno deisono state benle vittorie ina mentre ilpareggio è maturato al Nereo Rocco di Trieste. Vanno quindi già delineandosi le possibili qualificate al turnovo quando entreranno in gioco anche Padova, Torres e Avellino che hanno chiuso al secondo posto la regular season. Nel match di ritorno in programma sabato 18 maggio, le teste di serie Carrarese, Vicenza, Casertana e Catania potranno anche permettersi il lusso di perdere con lo stesso margine di gol maturato all’andata in virtù della migliore posizione in campionato (non sono previsti supplementari e rigori). Al, invece, basterà non perdere per conquistare la qualificazione. ...

