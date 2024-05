Leeds-Norwich semifinale playoff - giovedì 16 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazion - quo -e, pronostici

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A Carrow Road come sappiamo è finita 0-0. Ilha fatto più possesso palla ma ha tirato solo due volte in porta e anche senza essere troppo minaccioso (XG = 0.25), mentre ilha inquadrato la porta una sola volta ma nel complesso il dato XG è stato più alto (0.51), e ci InfoBetting: Scommesse Sportive e

Uil porta 172 bare in piazza Scala a Milano contro i morti sul lavoro - Uil porta 172 bare in piazza Scala a Milano contro i morti sul lavoro - 172 bare sono state posizionate davanti al Teatro alla Scala e al Comune di Milano, per ricordare i i morti sul lavoro che la Lombardia ha registrato nel 2023 e i 41 del primo trimestre dell'anno, e ...