(Di mercoledì 15 maggio 2024) CANNES. Il Festival di Cannes apre le danze, e lo fa alla grande, tra applausi a scena aperta, quelli rivolti alla Gran Dame del cinema mondiale, non solo americano, Meryl Streep (premiata con la Palma d’Oro alla carriera), risate e irriverenza, gli stessi visti nel film d’apertura, The Second Act (in francese Le Deuxième Acte) d...

Léa Seydoux a Cannes: “Il mestiere d’attrice Sono molto timida, ma non avevo un piano B”. E sul Metoo: “Ora sul set c’è più rispetto” - Léa seydoux a cannes: “Il mestiere d’attrice Sono molto timida, ma non avevo un piano B”. E sul Metoo: “Ora sul set c’è più rispetto” - L’attrice è protagonista del film di apertura del festival ‘Le deuxième act’ una riflessione sul cinema, il politicamente corretto, l’intelligenza artificiale ...

Cannes 77, Meryl Streep diva in total white e Heidi Klum in rosso: i look del primo red carpet - cannes 77, Meryl Streep diva in total white e Heidi Klum in rosso: i look del primo red carpet - Il Festival di cannes 2024 non è solo cinema, ma anche glamour. La kermesse ha inaugurato le danze con un red carpet austero ...

Cannes 2024, tutti pazzi per la stella del cinema Meryl Streep. Il film d’apertura “La deuxième acte (Il secondo atto)” celebra gli attori - cannes 2024, tutti pazzi per la stella del cinema Meryl Streep. Il film d’apertura “La deuxième acte (Il secondo atto)” celebra gli attori - Meryl Streep ha ricevuto la sua Palma d’oro onoraria al Festival del cinema di cannes 2024 davanti a una calorosa standing ovation ...