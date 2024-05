(Di mercoledì 15 maggio 2024) CANNES. Il Festival di Cannes apre le danze, e lo fa alla grande, tra applausi a scena aperta, quelli rivolti alla Gran Dame del cinema mondiale, non solo americano, Meryl Streep (premiata con la Palma d’Oro alla carriera), risate e irriverenza, gli stessi visti nel film d’apertura, The Second Act (in francese Le Deuxième Acte) d...

Coup d'envoi 100% féminin au 77e Festival de Cannes, en pleine vague #MeToo - Coup d'envoi 100% féminin au 77e Festival de cannes, en pleine vague #MeToo - cannes, France | AFP | mardi 14/05/2024 - Le 77e Festival de cannes s'est ouvert lors d'une cérémonie 100% féminine avec une invité prestigieuse, Meryl Streep, et la volonté affichée de faire une plac ...

The Second Act - Recensione: il carrello alla fine del mondo - Cannes 2024 - The Second Act - Recensione: il carrello alla fine del mondo - cannes 2024 - È toccato a The Second Act (Le Deuxième Acte) di Quentin Dupieux l'onore di aprire (fuori concorso) la 77ª edizione del Festival di cannes, e l' enfant terrible del Cinema francese si presenta con ...

Il secondo atto, il film che ha paerto cannes 2024 e segna il ritorno di Quentin Dupieux al cinema è divertente, sfacciato e sfaccettato ...