Le virtù delle more che crescono sugli alberi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ledi gelso, da non confondere con ledi rovo, appartengono a un paesaggio agricolo ed economico ormai cancellato da almeno mezzo secolo: piccoli appezzamenti di terreno lavorati a mano divisi da fossati su cui si affacciano file di gelsi. Utili non solo per segnare i confini, ma per le loro foglie destinate agli allevamenti casalinghi di bachi da seta, e per i loro frutti, bianchi o neri, buoni da mangiare appena colti, perfetti per diventare confettura. Oggi i gelsi si trovano in qualche giardino, o in natura, in ordine sparso, spesso in mezzo ad altri, e raccoglierne le, che si trovano da maggio fino alla metà di luglio, può essere complicato perché sono delicate e facilmente deperibili, e cadono solo quando sono molto mature; richiedono quindi, per non disperdersi a terra, ...