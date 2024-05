Le truppe russe avanzano verso Kharkiv - Zelensky cancella ogni impegno all’estero Il Cremlino | Nessun aiuto dell’Occidente lo salverà

La resistenza ucraina è in affanno di fronte alla nuova offensiva russa nel nord di Kharkiv , dove le truppe di Mosca guadagnano terreno attaccando senza sosta lungo tutta la frontiera. Ad...

Le truppe russe sono entrare in una base americana in Niger . La notizia dello schieramento russo nella base aerea amerikana arriva dopo che i governanti militari del Niger hanno detto a Washington a marzo che dovevano ritirare i quasi 1.000 militari ...

Truppe russe e americane a poche decine di metri di distanza, nella stessa base militare. Succede in Niger, dove secondo Reuters nelle scorse ore «personale militare» di Mosca sarebbe entrato in una base aerea in Niger che ospita le Truppe ...