(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha annunciato una serie di conquiste in Ucraina,nord-orientale die al sud. Tra gli obiettivi raggiunti, il villaggio di Robotyne,di Zaporizhzhia, uno dei pochi ripresi l’estate scorsa dalledi Kiev. Il ministero della Difesa russo ha rivendicato anche la conquista di due villaggidi, nel nord-est dell’Ucraina. Almeno 8mila persone sono state evacuate. Nessun armamento potrà salvare “il regime criminale di Zelensky dal collasso”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Tutto il materiale militare inviato dai Paesi occidentali all’Ucraina “sarà distrutto”, ha ...

Almeno 8.000 persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv , nell'Ucraina nord-orientale, in seguito alla nuova offensiva russa: lo hanno reso noto i servizi di soccorso.

