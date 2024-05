Le ricette di una volta vanno nelle scuole Ecco i vincitori del concorso Del Monte

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Grande successo per “Ledi una”, il progetto firmato DelRistorazione e Comune di Lucca che ha coinvolto ledel territorio con lo scopo di favorire l’educazione alimentare tra le giovani generazioni, la consapevolezza nella selezione delle materie prime impiegate durante la preparazione dei cibi e la riscoperta dei piatti della tradizione, attraverso scelte sostenibili e economiche. Per partecipare, individuata la pietanza da presentare alla commissione, gli alunni hanno dovuto realizzare un ricettario, curato anche nella veste grafica, frutto di un lavoro di riflessione sugli ingredienti “poveri”, ma incredibilmente versatili, nutrienti e salutari che il territorio è in grado di regalarci. Su quelle pagine, i ragazzi hanno così sviluppato, non solo gli aspetti culinari della ricetta, ma ...

