Le previsioni meteo della capitale per il 15 maggio 2024

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, mercoledì 15 maggio 2024 . Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge nelle prossime ...

Meteo, Italia spaccata in due: maltempo al Nord (bomba d'acqua a Milano) e prove d'estate al Sud (35 gradi in Sicilia). Le previsioni - meteo, Italia spaccata in due: maltempo al Nord (bomba d'acqua a Milano) e prove d'estate al Sud (35 gradi in Sicilia). Le previsioni - Italia spaccata in due dal meteo. Già da oggi, ma ancora nei prossimi giorni, sole e caldo continueranno al Sud, mentre temporali e nubifragi colpiranno il Nord e in parte ...

Temporali in Lombardia: non è ancora finita. Maltempo infinito e pioggia senza sosta, le previsioni meteo - Temporali in Lombardia: non è ancora finita. Maltempo infinito e pioggia senza sosta, le previsioni meteo - Ondata di violento maltempo sulla regione. Sulla pianura padana rischio formazione supercelle temporalesche e fenomeni estremi. Ma quanto dureranno le precipitazioni

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, danni e collegamenti ferroviari in tilt. Situazione e previsione - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, danni e collegamenti ferroviari in tilt. Situazione e previsione - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...