Le polemiche e le proteste che stanno scuotendo Cannes

(Di mercoledì 15 maggio 2024) All’alba dell’inizio del 77esimo festival di, lee lenon sembrano affievolirsi. Mentre i lavoratori del festival sono sull’orlo dello sciopero generale, una grande ondata di #MeToo sembra colpire la Croisette. Infatti, molti dei registi presenti al festival sono stati accusati o nominati per questioni legate al movimento. In tutto questo, il direttore Thierry Frémaux sta cercando di mitigare entrambe le parte a forza di comunicati e dichiarazioni. In un comunicato di questa mattina ha fornito un aggiornamento dicendo che “ci sono trattative e abbiamo parlato direttamente con loro“, riferendosi ai lavoratori in sciopero, con i circa 200 membri del Collectif des précaires des festivals de cinéma, aggiungendo che le trattative in corso con il il gruppo “non fanno parte del festival“. Ha sottolineato che ...

Incrocio sul Lungoliri, incidente e polemiche: «Non aspettiamo il morto» - Incrocio sul Lungoliri, incidente e polemiche: «Non aspettiamo il morto» - Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina all’incrocio fra Lungoliri Simoncelli e Viale 20 settembre a Sora. Monta la protesta degli automobilisti che chiedono ...

Ultima Generazione accusa la polizia di abuso di potere - Ultima Generazione accusa la polizia di abuso di potere - Il movimento ambientalista 'Ultima Generazione' ha lanciato una grave accusa contro la polizia, affermando che uno dei loro attivisti è stato vittima di violenza e abuso di potere durante una manifest ...

La legge russa. Il popolo della Georgia di nuovo in piazza, tra manganelli e arresti: "Non finisce qui" - La legge russa. Il popolo della Georgia di nuovo in piazza, tra manganelli e arresti: "Non finisce qui" - Agenti in assetto anti sommossa schierati in massa a difesa del Parlamento, che approva la norma sulle influenze straniere. La presidente della Repubblica ...