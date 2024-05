Le pagelle del Giro d’Italia Milan - un bis col record Ma anche Lonardi è da applausi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 – Ledeldi Angelo Costa. 10 a JONATHAN. Con una volata canonica e non avversata da fughe o altri contrattempi, può finalmente sprigionare i suoi cavalli. Col piccolo brivido di restare imbottigliato nel traffico: quando ne salta fuori, esplode nel suo sprint preferito, firmando la tappa più veloce della storia tra quelle lunghe più di 200 chilometri. 7 a KADEN GROVES. Fra sprint e giuria rimedia un secondo posto nella giornata in cui la squadra fa di tutto per portarlo nella posizione giusta e ci riesce pure: non vince nè dà mai l’impressione di poterlo fare, perchÉ rispetto adimostra di avere meno esplosività. 7 a GIOVANNI. Classico podio che vale come una vittoria, perchÉ il veronese si fa accompagnare dalla squadra ...

Roma, 14 maggio 2024 - Valentin Paret-Peintre ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia 2024 , la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 chilometri con traguardo in salita: il francese della Decathlon Ag2R si è imposto per distacco al ...

Parla italiano l’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , vinta da Jonathan Milan : ecco le pagelle di oggi. All’arrivo di Francavilla al Mare è la bici del corridore azzurro a passare per prima sul traguardo, precedendo quella di Tim Merlier. ...

Pagelle Giro d’Italia 2024 Undicesima tappa, mercoledì 15 maggio Jonathan Milan , 10: finalmente ha vinto in maniera netta, senza sbaglia re i tempi e dimostrando (con i fatti) di essere superiore agli avversari. La squadra lo ha pilotato ...

Pagelle undicesima tappa Giro d'Italia: Milan fenomeno, Merlier pasticcia, Groves non vince mai: promossi e bocciati - pagelle undicesima tappa giro d'Italia: Milan fenomeno, Merlier pasticcia, Groves non vince mai: promossi e bocciati - giro D'ITALIA - Jonathan Milan conquista l'undicesima tappa del giro d'Italia 2024 e si prende una meritata copertina. È la quarta perla nel World Tour quest'anno per lui. Fantastico anche Giovanni ...

Pagelle Giro d’Italia 2024: quando non sbaglia, Milan vince. Gaviria lontano dai fasti del passato - pagelle giro d’Italia 2024: quando non sbaglia, Milan vince. Gaviria lontano dai fasti del passato - pagelle giro D'ITALIA 2024 Undicesima tappa, mercoledì 15 maggio Jonathan Milan, 10: finalmente ha vinto in maniera netta, senza sbagliare i tempi e ...

Italia Economia n. 20 del 15 maggio 2024 - Italia Economia n. 20 del 15 maggio 2024 - (Adnkronos) - Family Business Forum, conclusa a Lecco la due giorni dedicata alle imprese familiari; Al Festival del Lavoro occhi puntati su IA, etica e sicurezza; Ambiente: Engie illustra la strada p ...