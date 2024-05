Le orche hanno attaccato e affondato un’altra imbarcazione in Europa – e gli esperti avvertono che presto potrebbero verificarsi altri attacchi

Russia - il paradosso delle bombe plananti : centinaia di attacchi al giorno malgrado le perdite record. Gli esperti : «Così Putin potrebbe vincere» Secondo Kiev sono stati più di una dozzina gli aerei russi abbattuti nel corso dell'ultimo mese di guerra. Ma, sottolinea un report dell'Institute for the study of war, la Russia...

