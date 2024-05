Le coltellate nel bosco alla ex - gravissima in ospedale | l’aggressore non risponde al gip

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bergamo. Si è avvalso della facoltà di nonre M.S., il 36enne romeno accusato di tentato omicidio per avere accoltellato l’ex fidanzata domenica scorsa (12 maggio) in una zona boschiva al confine tra Leffe e Casnigo, in Valle Seriana. Assistito dall’avvocato Cristiana Tagliarini, è apparso disorientato dinnanzi al gip Stefano Storto Secondo quanto ricostruito finora la ragazza, 24 anni di origine ucraina, sarebbe stata brutalmente aggredita con una serie didall’ex convivente ed è ricoverata in gravi condizioni all’Papa Giovanni di Bergamo, dove sta lottando tra la vita e la morte. “Aiutatemi, sono ferita”, sono le uniche parole pronunciata dgiovane ai soccorritori, quando ha preso in mano il telefono e lanciato l’rme. Si trovava a pochi metri d...