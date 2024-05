LE CLASSIFIChe Bardet arriva a trenta secondi Tadej leader con 2’40 su Martinez

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ordine d’arrivo 10ª tappa Pompei-Bocca della Selva: 1) Valentin Paret Peintre (Fra, Ag2R) km 142 in 3h 43’50’’ (media 38,064), 2)(Fra) a 30’’, 3) Tratnik (Slo) a 1’, 4) Bagioli a 1’17’’, 5) A. Paret Peintre (Fra) a 1’24’’, 6) Geschke (Ger) st, 7) Zana, 8) Pozzovivo, 15)(Col) a 3’14’’, 16) Thomas (Gbr) st, 17) Pogacar (Slo), 19) Tiberi a 3’18’’. Classifica: 1) Pogacar in 36h 48’08’’, 2)’’, 3) Thomas a 2’58’’, 4) O’ Connor a 3’39’’ , 5) Uijtdebroeks a 4’15’’, 6) Tiberi a 4’27’’, 7)a 4’57’’, 8) Fortunato a 5’19’’, Zana a 5’23’’, 10) Rubio a 5’28’’, 15) Pozzovivo a 7’34’’.

arriva la vittoria più bella della carriera per Valentin Paret-Peintre . Il transalpino brilla nella decima tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo in vetta a Bocca della Selva : il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team stacca tutti in fuga ...

Giro d'Italia, la vittoria di Paret-Peintre con il 'permesso' di Pogacar - Giro d'Italia, la vittoria di paret-Peintre con il 'permesso' di Pogacar - Da lassù, nell'empireo rosa, Tadej Pogacar osserva la lotta tra gli eroi degli umani. Dall'alto in basso lo sloveno si è come arrogato il diritto di decidere il loro destino. Dal mito ai più prosaici ...

10^ Tappa Giro24: Tiberi, Uijtdebroeks, Pogacar e Paret-Peintre - 10^ Tappa Giro24: Tiberi, Uijtdebroeks, Pogacar e paret-Peintre - Dopo le ottime prestazioni nella cronometro di Perugia e nel tappone di Prati di Tivo, Antonio Tiberi si è nuovamente messo in mostra dimostrando di essere competitivo e determinato a ottenere risulta ...

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina, Blinken: “Nuove armi in arrivo a Kiev” - Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina, Blinken: “Nuove armi in arrivo a Kiev” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: continua inesorabile la guerra in Ucraina e ieri c'è stata la visita a sorpresa a Kiev di Anthony Blinken ...