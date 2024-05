Lazza - Jack The Smoke - Nitro e Damianito in concerto per i giovani detenuti del carcere di Bollate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Che la musica abbia un grande potere di aggregazione, si sa. Accade anche in, grazie anche ad Associazioni che cercano di inserire tra le attività ricreative anche la composizione musicale. Così lo scorso 8 maggio si è svolto un evento speciale per tutti ideldiche hanno tenuto undurante il quale hanno presentato il lavoro – realizzato all’interno dello studio di registrazione della casa di reclusione – sotto gli occhi dither,. Gli artisti poi hanno ringraziato i ragazzi esibendosi con un medey dei loro brani più famosi. L’iniziativa, in collaborazione con ildi, è ...

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri nelle province di Monza e Bergamo per aver organizzato una rete di truffe online con False vendite di auto . Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, sostituzione di ...

Varese, 13 maggio 2024 – Un anno fa il giudice per le indagini preliminari aveva “bocciato” la richiesta di arresto con l’accusa di stalking per Marco Manfrinati , presunto killer dell’ex suocero Fabio Limido, ucciso dopo aver colpito l’ex moglie ...

Custodia cautelare in carcere anche per stalking per Marco Manfrinati , l’ex avvocato quarantenne che il 6 maggio scorso in via Menotti a Varese ha ucciso con venti coltellate l’ex suocero, Fabio Limido, intervenuto per difendere la figlia ...

