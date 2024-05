Lazio | Gila in gruppo - possibile rientro contro l’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laprosegue la sua marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato. Con la certezza di un posto in Europa Igor Tudor, chei nerazzurri non ha mai vinto durante la sua carriera da allenatore, proverà a piazzare il proverbiale colpo di coda per mettere pressione alla Roma e mantenere vive le speranze di prendere parte alla prossima Champions League. Buone notizie per il tecnico biancoceleste che ha ritrovato Mario, quasi del tutto recuperato dopo l’infortunio e pronto a prendersi una maglia da titolarela squadra dell’ex Simone Inzaghi. Ad avvalorare l’ipotesi di vedere il difensore spagnolo prendere parte alla sfida c’è la squalifica di Alessio Romagnoli. A Tudor, che nei prossimi giorni valuterà più attentamente la situazione del ...