L’Autorità Portuale di Genova senza guida | l’annullamento delle concessioni inquinate non è ancora partito

Destino vuole che ieri mattina a Viareggio la pioggia sia svanita con il loro arrivo lungo il canale Burlamacca. Un segnale che ha il sapore della tregua e della speranza per le sorti del litorale massese, ridotto ai minimi termini a causa di ...

L’inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria è più larga di quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare. Gli accertamenti dei magistrati hanno finora toccato almeno dieci persone oltre ai 25 finora noti. Tra loro c’è Paolo Piacenza , ...

L'inchiesta in Liguria, Spinelli: "Toti prometteva e non manteneva". Il figlio Roberto: "Papà era pressato per i soldi" - ... ma anche all'ex numero uno dell'Autorità portuale Paolo Emilio ... L'imprenditore poi prosegue: "Tutti si sono resi conto che mio ...

Presunta corruzione in Liguria, caccia alla Talpa che informava sulle intercettazioni - ...di Gabinetto Matteo Cozzani e dell'ex presidente dell'autorità ...Gabinetto Matteo Cozzani e dell'ex presidente dell'autorità portuale ...persone coinvolte nelle indagini e potrebbe aver danneggiato l'...