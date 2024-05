Lautaro Martinez-Inter - svolta rinnovo? Il capitano vince in tribunale

(Di mercoledì 15 maggio 2024), tramite i suoi agenti, tratta ilcon l’, ma lapotrebbe arrivare proprio da un contenzioso vinto dal Toro contro i suoi ex rappresentanti. Ilgli ha da ragione. CAUSA VINTA ? Ildi Milano ha dato ragione a. Il Toro, infatti, era stato portato a processo dai suoi ex rappresentanti, Yaque e Zarate, che gli avevano fatto causa dopo la separazione dell’attaccante dell’dalla loro agenzia. Dall’aprile del 2021, infatti, il Toro ha deciso di farsi rappresentare dallo spagnolo Alejandro Camaño, procuratore dell’ex compagno Achraf Hakimi. Sia Zarate che Yaque avevano presentato ricorso sostenendo il proprio diritto a rappresentarlo. Il Tribiunale ...

Alla fine hanno fatto pace. Ci sono voluti quattro anni, qualche avvocato, una discreta dose di buona volontà, epperò ieri il tribunale di Alessandria, in Piemonte, ha prosciolto Marco Castoldi, in arte Morgan , dall'accusa di diffamazione aggravata ...

Malata di cancro , commessa viene licenziata dal suo datore di lavoro del supermercato : la vera e propria svolta arriva in tribunale Una vicenda che vede come protagonista una donna di nome Laura. Quest’ultima non ha assolutamente vissuto un ...

Elio Vito: «Alle europee scelgo Ilaria Salis. Si può votare per uno scopo specifico» - Elio Vito: «Alle europee scelgo Ilaria Salis. Si può votare per uno scopo specifico» - Carcere (Italia) Quasi 30 anni in Forza Italia, stavolta sostiene Alleanza verdi e sinistra: «Anche dove non è possibile dare la preferenza alla candidata bisogna crociare la lista Avs affinché superi ...

Torneo Nazionale Forense di Basket “Insieme per non dimenticare”, a Pesaro l’VIII edizione - Torneo Nazionale Forense di Basket “Insieme per non dimenticare”, a Pesaro l’VIII edizione - Dal 13 al 16 giugno prossimi si svolgerà a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, l’VIII edizione del Torneo Nazionale Forense di Basket “Insieme per non ...

La Carta docente anche ai precari con supplenze brevi consecutive, Anief: l’importante è che siano 150 giorni l’anno, lo dice il Tribunale - La Carta docente anche ai precari con supplenze brevi consecutive, Anief: l’importante è che siano 150 giorni l’anno, lo dice il tribunale - Zero dubbi: la Carta del docente va data anche ai precari che abbiano svolto almeno 150 giorni di supplenza per anno scolastico, anche ...