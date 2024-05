L' attentato a Fico Secondo i media slovacchi l' aggressore è Juraj Cintula - scrittore e attivista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Iidentificano il sospettodel premier slovacco Robertcome, ex dipendente di una società di sicurezza privata e autore di poesie . Si riporta che- identificato da alcunicome un uomo «di sinistra» - sia il fondatore del Club letterario Duha ela sua pagina Facebook è autore di varie raccolte di poesia e di un romanzo....

