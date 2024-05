L’atletica italiana si scopre mostruosa con Fabbri - Dosso e Furlani | 3 record infranti in un pomeriggio

Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri erano i protagonisti più attesi della 13esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona 2024 e hanno deciso non di prendersi la scena, ma di fare qualcosa in più. Una giornata storica, l’ennesima, per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: record DEL MONDO UNDER 20 DI MATTIA Furlani!!!! 8.36 ED E’ record PERSONALE PER IL GIOVANE AZZURRO! Giornata magica per l’Atletica italiana a Savona! Vento favorevole di 1.4 17.58: Nel lungo si ...