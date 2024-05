Latina Novecento Un secolo da scoprire - nuova rassegna di spettacolo all’Arena del Museo Cambellotti

Giornata Mondiale dei Musei: nei civici, dal 17 al 19 aprile, in arrivo un carnet di appuntamenti gratuiti - Giornata Mondiale dei Musei: nei civici, dal 17 al 19 aprile, in arrivo un carnet di appuntamenti gratuiti - Il 18 aprile si celebra la cultura negli spazi espositivi di Roma Capitale, ma il programma di eventi curati dallaSovrintendenza ai Beni Culturali è in partenza già da venerdì:aperture straordinarie, ...

Arte e scienza, ricevuti dal sindaco di Latina gli studenti “campioni” di robotica - Arte e scienza, ricevuti dal sindaco di Latina gli studenti “campioni” di robotica - Il sindaco di Latina Matilde Celentano oggi, insieme al consigliere Giuseppe Coriddi, ha ricevuto nella sala consiliare del Comune i ragazzi delle due scuole risultate al campionato di robotica e scie ...

Latina, il sindaco Celentano riceve gli studenti campioni di robotica - Latina, il sindaco Celentano riceve gli studenti campioni di robotica - "Sono molto orgogliosa di voi – ha detto la prima cittadina – Voi siete il nostro futuro, la futura classe dirigente di questa città.